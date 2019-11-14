Как будет ходить общественный транспорт в Ярославле, когда откроют Тутаевское шоссе

14 Нояб. 17:29 2019-11-14T17:29:34+03:00

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Ремонтные работу на Тутаевском шоссе планирую закончить 17 ноября. Между улицами Елены Колесовой и Урицкого городской транспорт будет курсировать следующим образом:

- по автобусным маршрутам №4Т «Торговый переулок – фабрика «Красный Перевал», №6 «ЯШЗ – НЗКИ», №23 «Областная больница – 15 МКР», №47 «Улица Доронина – Больница №9», №96 «НЗКИ – ТРК «Ярославский Вернисаж» на участке между остановками «Областная детская клиническая больница» и «Павловский парк» по Тутаевскому шоссе, с включением в схемы движения остановки «Улица Елены Колесовой»;

- по маршрутам №11 «Ярославль Главный – 15 МКР», №25 «15 МКР – улица Сахарова», №42 «ЯЗХМ – поселок Куйбышева», №51 «Торговый переулок – 15 СКР», №90 «ТЦ «Аксон» - Областная больница» на участке между остановками «Областная детская клиническая больница» и «Павловский парк» по Тутаевскому шоссе с включением в схемы движения остановок «Улица Елены Колесовой», «ЖК Октябрь», «Дом одежды».

ИСТОЧНИК KP.RU