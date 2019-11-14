С таксофонов можно будет звонить бесплатно

14 Нояб. 17:13 2019-11-14T17:13:16+03:00

«Ростелеком» с 1 ноября 2019 года отменяет плату за внутризоновые и междугородные звонки на мобильные номера российских операторов связи

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«Ростелеком» в статусе единственного оператора универсального обслуживания в РФ обеспечивает функционирование 148 тыс. таксофонов УУС. Они установлены в 131 тыс. населенных пунктов страны, из них 118 тыс. или 80% от общего количества — это поселки, села, деревни, станицы и аулы с населением менее 500 человек.

«Мы шаг за шагом повышаем доступность и простоту использования универсальных услуг связи. С 1 июня текущего года «Ростелеком» предоставил возможность позвонить на любой стационарный телефон в стране совершенно бесплатно и без таксофонной карты. С 1 ноября новый шаг — обнуление тарифов на звонки на мобильные телефоны любых российских операторов. Еще ранее мы отменили плату за доступ в интернет в точках Wi-Fi, которые установлены в малых сельских населенных пунктах. Уверен, что востребованность универсальных услуг станет еще больше, и они помогут сельским жителям бесплатно решать максимум житейских задач — от звонков родным и близким до работы с порталом госуслуг», — подчеркнул президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

Сейчас таксофоны УУС выполняют в основном социальную функцию — это до сих пор единственное средство связи во многих отдаленных и труднодоступных населенных пунктах страны.

ИСТОЧНИК KP.RU