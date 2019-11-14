В Ярославле грабитель преследовал женщин до дома и нападал в подъезде

14 Нояб. 16:36 2019-11-15T08:54:32+03:00

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В Ярославле состоялся суд над 49-летним жителем Твери, который ограбил двух женщин. Установлено, что в феврале и марте 2019 года в Дзержинском районе города преступник выбирал себе «жертву» в продуктовом магазине. В обоих случаях мужчина преследовал девушек до дома и заходил с ними в подъезд.

- На одну потерпевшую он напал на лестничной площадке первого этажа, на вторую - в лифте, куда зашел вслед за женщиной. Далее угрожая ножом, разбойник требовал от потерпевших передачи ему кошелька, - добавили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области. – Кроме того, стоя за одной из женщин на кассе, мужчина запомнил пин-код ее карты, а после ограбления снял с кредитки более 23 тысяч рублей.

Осужденный был задержан сотрудниками уголовного розыска, дело расследовалось полицейскими. Ранее мужчина был неоднократно судим, из колонии строгого режима освободился лишь в 2017 году. Ярославский суд приговорил грабителя к четырем годам и пяти месяцам в колонии особого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU