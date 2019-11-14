«Ростелеком» планирует приобрести Tele2

14 Нояб. 16:10 2019-11-14T16:10:20+03:00

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После завершения сделки «Ростелеком» планирует оставить Tele2 Россия самостоятельным юридическим лицом и сохранить его бренд.

Как сообщает пресс-служба, «Ростелеком» консолидирует 100% Tele2 Россия для создания крупнейшего в стране интегрированного провайдера цифровых сервисов.

Совет директоров компании одобрил сделку по приобретению 55% долей ООО «Т2 РТК Холдинг» (Tele2 Россия). Консолидация позволит укрепить позиции в быстрорастущем мобильном бизнесе и создать ведущего интегрированного мобильно-фиксированного оператора связи и цифровых услуг на российском рынке.

«Сделка обеспечит «Ростелекому» полный контроль над самым динамичным и успешным мобильным игроком на российском рынке, что позволит создать крупнейшего интегрированного провайдера цифровых сервисов в стране. Мы консолидируем 100% Tele2 Россия преимущественно на безденежной основе, исходя из справедливой фундаментальной стоимости и по привлекательному для такого рода активов мультипликатору, - рассказал президент «Ростелеком» Михаил Осеевский.

Сейчас «Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней. Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.

ИСТОЧНИК KP.RU