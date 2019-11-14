Камбэк в СССР: ярославские подростки зацепились за лестницу троллейбуса и катались по городу
На улицах Дзержинского района ярославцы заметили картину, которая вернула их в беззаботное детство. Двое подростков катались на троллейбусе, зацепившись за наружную лестницу с откидной площадкой.
Фото шалости появилось в паблике «Подслушано в Ярославле!». В комментарии тут же набежали шутники.
– Если еще поднимут стоимость на проезд, то так пол-Ярославля кататься будет, включая пенсионеров, – смеются горожане. – А сзади еще прицеп нужно сделать за треть стоимости.
Кто-то остроумно подмечает, что дети просто устали от интернета и вернулись к развлечениям из прошлого.
ИСТОЧНИК KP.RU