2019-11-14T15:43:57+03:00
Общество

Камбэк в СССР: ярославские подростки зацепились за лестницу троллейбуса и катались по городу

Горожане с улыбкой вспомнили свое детство
Екатерина РЯБЦЕВА
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Всему виной повышение проезда/ФОТО: "Подслушано в Ярославле!"Всему виной повышение проезда/ФОТО: "Подслушано в Ярославле!"
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На улицах Дзержинского района ярославцы заметили картину, которая вернула их в беззаботное детство. Двое подростков катались на троллейбусе, зацепившись за наружную лестницу с откидной площадкой.

Фото шалости появилось в паблике «Подслушано в Ярославле!». В комментарии тут же набежали шутники.

– Если еще поднимут стоимость на проезд, то так пол-Ярославля кататься будет, включая пенсионеров, – смеются горожане. – А сзади еще прицеп нужно сделать за треть стоимости.

Кто-то остроумно подмечает, что дети просто устали от интернета и вернулись к развлечениям из прошлого.

ИСТОЧНИК KP.RU

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