Прокуратура проверила работу переславского мясоперерабатывающего завода

14 Нояб. 15:31 2019-11-14T15:31:02+03:00

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Какие нарушения нашли проверяющие? Мясная продукция лежала в цехе без маркировок о производителе и датах изготовления, сроке годности и условиях хранения.

- Владельцы продукции не смогли представить документы, подтверждающие, что ведется учет и контроль качества товаров, какой температурный режим хранения. Ничем не подтверждено, что проводилась дезинфекция помещений. Документы о том, что работники предприятия прошли медицинский осмотр, также отсутствуют, - сообщает пресс-служба прокуратуры Ярославской области.

В отношении директора ООО «МПК «Фортуна» возбуждена административка и назначен штраф 10 тысяч рублей. Кстати, все нарушения уже устранены.

ИСТОЧНИК KP.RU