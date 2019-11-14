Один под «стрелку», второй на «красный». Появилось видео нелепого ДТП на Московском проспекте
В среду, 13 ноября на пересечении Московского проспекта с улицей Гоголя в Ярославле столкнулись два внедорожника. Авария попала на камеры уличного наблюдения. Судя по кадрам, нарушали оба.
По предварительной информации, водитель «Шкоды Етти» ехал по Московскому проспекту по направлению в центр города по крайнему левому ряду, предназначенному для поворота налево и разворота на пересечении с Гоголя. В это время водитель «Тойоты» пытался пересечь проспект с улицы Гоголя по направлению к автовокзалу на красный сигнал светофора.
- Два дебила – это сила. – говорят ярославцы в соцсетях.
Очевидно, нарушили оба водителя. Однако виновника в ДТП определят сотрудники Госавтоинспекции.
ДТП Московский/Гоголя. 13.11.19.
ИСТОЧНИК KP.RU