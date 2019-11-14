Один под «стрелку», второй на «красный». Появилось видео нелепого ДТП на Московском проспекте

14 Нояб. 15:29 2019-11-14T15:29:05+03:00

В Ярославле столкнулись два нарушителя на внедорожниках

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В среду, 13 ноября на пересечении Московского проспекта с улицей Гоголя в Ярославле столкнулись два внедорожника. Авария попала на камеры уличного наблюдения. Судя по кадрам, нарушали оба.

По предварительной информации, водитель «Шкоды Етти» ехал по Московскому проспекту по направлению в центр города по крайнему левому ряду, предназначенному для поворота налево и разворота на пересечении с Гоголя. В это время водитель «Тойоты» пытался пересечь проспект с улицы Гоголя по направлению к автовокзалу на красный сигнал светофора.

- Два дебила – это сила. – говорят ярославцы в соцсетях.

Очевидно, нарушили оба водителя. Однако виновника в ДТП определят сотрудники Госавтоинспекции.

ДТП Московский/Гоголя. 13.11.19.

ИСТОЧНИК KP.RU