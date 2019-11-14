В Ярославской области двое парней похитили человека, жестоко пытали его на даче и в гараже, а после утопили тело

14 Нояб. 14:59 2019-11-14T15:23:08+03:00

На преступление их натолкнул долг в 300 тысяч рублей

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В июле 2017 года 21-летний и 33-летний молодые люди напали на местного жителя. Он задолжал одному из преступников крупную сумму – 300 тысяч рублей. Не церемонясь с должником, подсудимые посадили его в машину и увезли в СТ «Чайка» в Тутаевском районе.

Там они зверски пытали и били человека, но тот ни в какую не соглашался возвращать деньги.

Тогда мужчину перевезли в Тутаев, где закрыли в гараже. Спустя время один из преступников вернулся посмотреть, что происходит с избитым, решил, что он уже мертв, и утопил тело в местном водоеме.

По факту похищения человека из корыстных побуждений с применением насилия было возбуждено уголовное дело.

– Приговором суда 33-летнему подсудимому назначено наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, – сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ярославской области. – 21- летнему подсудимому – 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU