Тутаевское шоссе обещают открыть 17 ноября

14 Нояб. 14:40 2019-11-14T15:01:04+03:00

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Утренние и вечерние стояния в пробках в Дзержинском районе продолжатся. По самым оптимистичным прогнозам – до 17 ноября. Именно в этот день обещают открыть движение от улицы Колесовой до Урицкого, но если учесть, что дата, которую с нетерпением ждут все брагинцы, уже не раз переносилась, людям остается только надеяться и верить.

Проезд собирались открыть еще 1 ноября, но перенесли на середину месяца из-за неполадок с газопроводом и водопроводом. 14 ноября настало, однако, ремонт до конца не завершен. Сегодня на место выехал мэр города Владимир Волков. Ему подрядчик пообещал, что 17 ноября движение откроется для всех видов транспорта, в том числе и общественного. Все оставшиеся работы будут вестись так, чтобы не мешать движению.

- На сегодняшний день остались работы по благоустройству, тротуарам и освещению, - сказал глава города.

ИСТОЧНИК KP.RU