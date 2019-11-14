2019-11-14T14:07:24+03:00
Общество

«Спланированный побег». Под Ярославлем перевернулась машина с бычками

Телята ушли в лес
Полина Вачнадзе
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ДТП произошло в Тутаевском районе у деревни Дудинское.

- У машины, перевозившей молодых бычков, отвалилось колесо. Машину перевернуло на крышу, потом на бок. К счастью, водитель жив. Правда, бычки ушли в лес, - пишут в группе «Тутаев|Подслушано» ВКонтакте.

Участников группы это сообщение не оставило равнодушными.

- Чистой воды спланированный побег, - считают одни.

- Лучше на вольные хлеба, чем на мясокомбинат, - вторят другие.

- Вот это же побег! Фортануло бычкам – восхищаются третьи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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