«Спланированный побег». Под Ярославлем перевернулась машина с бычками
Телята ушли в лес
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ДТП произошло в Тутаевском районе у деревни Дудинское.
- У машины, перевозившей молодых бычков, отвалилось колесо. Машину перевернуло на крышу, потом на бок. К счастью, водитель жив. Правда, бычки ушли в лес, - пишут в группе «Тутаев|Подслушано» ВКонтакте.
Участников группы это сообщение не оставило равнодушными.
- Чистой воды спланированный побег, - считают одни.
- Лучше на вольные хлеба, чем на мясокомбинат, - вторят другие.
- Вот это же побег! Фортануло бычкам – восхищаются третьи.
ИСТОЧНИК KP.RU