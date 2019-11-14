Что с пожарной безопасностью? В Ярославле проверили бывшие общежития

14 Нояб. 13:44 2019-11-14T13:44:25+03:00

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Сегодня специалисты осмотрели два бывших общежития в центре Ярославля, где очень много жилья используется по социальному найму. Как и следовало ожидать, нарушений нашли немало.

К теплоузлу и электрическому щитку имеют доступ все, кому не лень, в душевых не вся проводка изолирована, нет рукава пожарного гидранта, освещения в коридорах. Кроме того, проверили, заперты ли входы на чердаки и подвал, а также состояние газового оборудования.

- Ранее уже выдавали предписания о ликвидации завалов мусора в местах пожарных выходов. Есть претензии к состоянию газового оборудования, для их фиксации мы привлекли специалистов жилищно-коммунального отдела, - рассказал глава администрации Кировского и Ленинского районов Александр Трудоношин.

То есть обоснованные претензии у проверяющих были и ранее, вот только приводить все в порядок никто не спешит. По словам жители общежития Андрея Кузнецова, управляющая компания отказывается приниматься за работу, поэтому что в силах жильцы желают самостоятельно.

ИСТОЧНИК KP.RU