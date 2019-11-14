Чем заняться ярославцам в ноябре и декабре?
Ноябрь и декабрь обещают быть богатыми на интересные события. В конце этого месяца, а именно 21 ноября, в Ярославле, Ростове, Переславле и Угличе пройдет флешмоб «Кадриль-фест». В городах, которые входят в маршрут «Золотое кольцо России» прозвучат колокольные перезвоны, а рестораторы и отельеры обещают акцию «Клуб 21». Можно будет поесть со скидкой блюда из специального меню и дешевле отдохнуть в отелях.
13 декабря в Мышкине в усадьбе купцов Чистовых пройдет ярмарка в стиле XIX века, купеческий бал и мастер-классы.
14 декабря в Рыбинске состоится очередное НаШествие Дедов Морозов. Там же пройдут гастрономический фестиваль, забеги в валенках, а в музее-заповеднике откроется выставка об истории возникновения и празднования Нового года в России.
21 декабря в Некрасовском районе можно будет поучаствовать в фестивале русской охоты: побывать на выставке охотничьих собак, посмотреть забег борзых, конные выступления, приготовить охотничий суп из утки.
В этот же день в Тутаеве пройдет «Парад снеговиков».
Все подробности о мероприятиях можно узнать на туристическом портале региона.
ИСТОЧНИК KP.RU