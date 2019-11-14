В Ярославской области мужчина вырастил 25 кустов мака и сделал из них 530 граммов маковой соломы
И получил за это год условно
Оборот дикорастущего мака в России запрещенФото: Роман РЫЖИКОВ
Изменить размер текста:
61-летний житель Брейтовского района вырастил у себя на огороде 25 кустов мака. Далее он собрал его и оборудовал место для хранения.
– Оборот дикорастущего мака согласно Перечню наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в Российской Федерации запрещён, – сообщили в прокуратуре Ярославской области.
Всего маковая солома весила более 530 граммов.
Полицией было возбуждено уголовное дело, а потом суд признал наркодилера виновным. Теперь ему грозит год лишения свободы условно и полгода испытательного срока.
ИСТОЧНИК KP.RU