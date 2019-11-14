2019-11-14T11:42:06+03:00
Происшествия

Житель Ярославской области выпивал с приятелем, а потом взбесился и ударил его черенком лопаты

За тяжкий вред он получил условный срок
Екатерина РЯБЦЕВА
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В июле 2019 года 24-летний житель Рыбинска был на даче вместе с приятелем. По классике жанра молодые люди сначала выпивали, а потом начали ругаться. Один из них не выдержал напора эмоций и ударил другого черенком лопаты по голове.

Было возбуждено уголовное дело.

– Вследствие указанных действий здоровью потерпевшего причинен тяжкий вред, – прокомментировали ситуацию в прокуратуре Ярославской области.

Суд признал рыбинца виновным. Он получил два года лишения свободы условно и почти столько же испытательного срока.

ИСТОЧНИК KP.RU

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