Житель Ярославской области выпивал с приятелем, а потом взбесился и ударил его черенком лопаты
За тяжкий вред он получил условный срок
Изменить размер текста:
В июле 2019 года 24-летний житель Рыбинска был на даче вместе с приятелем. По классике жанра молодые люди сначала выпивали, а потом начали ругаться. Один из них не выдержал напора эмоций и ударил другого черенком лопаты по голове.
Было возбуждено уголовное дело.
– Вследствие указанных действий здоровью потерпевшего причинен тяжкий вред, – прокомментировали ситуацию в прокуратуре Ярославской области.
Суд признал рыбинца виновным. Он получил два года лишения свободы условно и почти столько же испытательного срока.
ИСТОЧНИК KP.RU