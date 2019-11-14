С 2020 года в Ярославской области пособия на ребенка можно будет оформить не выходя из роддома

14 Нояб. 11:30 2019-11-14T11:30:21+03:00

Изменить размер текста: A A

С 2020 года процедуру оформления детских пособий планируют сделать более удобной для молодых мам. По словам заместителя директора департамента информатизации и связи Натальи Емельяновой, специалисты МФЦ будут выезжать в перинатальные центры. Пока женщина находится в роддоме, она сможет оформить все документы и социальные выплаты, которые положены при рождении малыша, и потом ей не придется бегать по инстанциям и собирать справки.

Сейчас в регионе МФЦ оказывает 408 наименований услуг. В декабре этого года офисы откроются в поселках Судоверфь и Октябрьский Рыбинского района. Решается вопрос о создании единого МФЦ для жителей Кировского и Ленинского районов Ярославля – сейчас прием идет в небольших помещениях. Такая же проблема и в Переславле.

Кроме того, необходимо решить вопрос с оплатой госпошлины прямо в МФЦ, потому что сейчас приходится бегать по разным учреждениям при получении госуслуги.

ИСТОЧНИК KP.RU