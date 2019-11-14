Голландский флер: фасады ярославских общежитий стали неопластичными

14 Нояб. 11:14 2019-11-14T11:14:46+03:00

Студенты политеха решили обновить здания, потому что они скучные и неинтересные

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В Ярославле мэр Владимир Волков приехал на улицу Гагарина, чтобы посмотреть, как чудесно стали выглядеть фасады трех студенческих общежитий.

Студенты политеха устали от скучных серых зданий и решили их немного обновить. Будущие архитекторы выбрали для этого направление «де стиль» или неопластицизм, основоположником которого является нидерландский художник-абстракционист Пит Мондриан.

– «Де стиль» — это родом из Голландии и оно созвучно с эстетикой Ярославля и хорошо вписывается в общественное пространство, — считает студентка пятого курса архитектурного факультета ЯГТУ Галина Шахматова.

Одним из исполнителей идеи стал художник Григорий Сидяков. Он наносил географические фигуры красного, фиолетового, желтого и черного цвета с помощью высотного оборудования.

— Процесс был очень трудоёмкий, плюс погодные условия не самые благоприятные, работала занимала по 8-10 часов, — поделился художник Григорий Сидяков.

Теперь в студенческом городке немного веселее, но не так круто, как, если бы все здание стало «неопластичным», а не только одна боковая стена.

ИСТОЧНИК KP.RU