Голландский флер: фасады ярославских общежитий стали неопластичными
В Ярославле мэр Владимир Волков приехал на улицу Гагарина, чтобы посмотреть, как чудесно стали выглядеть фасады трех студенческих общежитий.
Студенты политеха устали от скучных серых зданий и решили их немного обновить. Будущие архитекторы выбрали для этого направление «де стиль» или неопластицизм, основоположником которого является нидерландский художник-абстракционист Пит Мондриан.
– «Де стиль» — это родом из Голландии и оно созвучно с эстетикой Ярославля и хорошо вписывается в общественное пространство, — считает студентка пятого курса архитектурного факультета ЯГТУ Галина Шахматова.
Одним из исполнителей идеи стал художник Григорий Сидяков. Он наносил географические фигуры красного, фиолетового, желтого и черного цвета с помощью высотного оборудования.
— Процесс был очень трудоёмкий, плюс погодные условия не самые благоприятные, работала занимала по 8-10 часов, — поделился художник Григорий Сидяков.
Теперь в студенческом городке немного веселее, но не так круто, как, если бы все здание стало «неопластичным», а не только одна боковая стена.
ИСТОЧНИК KP.RU