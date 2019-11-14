2019-11-14T11:05:59+03:00
Общество

В Ярославле три группы в детских садах закрыты на карантин

Школьники пока держатся
Полина Вачнадзе
Поделиться:
Паниковать не стоит: эпидемиологический порог не превышенПаниковать не стоит: эпидемиологический порог не превышенФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Как сообщает пресс-служба мэрии Ярославля, по данным на 14 ноября, закрыто на карантин по ОРВИ три группы в трех детских садах. Напомним, что вчера не работало пять групп в пяти дошкольных образовательных учреждениях.

Неплохо пока держатся учащиеся школ – классов, закрытых на карантин, на данный момент нет.

Так что, паниковать не стоит: эпидемиологический порог не превышен, заболеваемость ОРВИ соответствует среднему многолетнему показателю. Ярославцев с гриппом не выявлено.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24