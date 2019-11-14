В Ярославле три группы в детских садах закрыты на карантин

14 Нояб. 11:05 2019-11-14T11:05:59+03:00

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Как сообщает пресс-служба мэрии Ярославля, по данным на 14 ноября, закрыто на карантин по ОРВИ три группы в трех детских садах. Напомним, что вчера не работало пять групп в пяти дошкольных образовательных учреждениях.

Неплохо пока держатся учащиеся школ – классов, закрытых на карантин, на данный момент нет.

Так что, паниковать не стоит: эпидемиологический порог не превышен, заболеваемость ОРВИ соответствует среднему многолетнему показателю. Ярославцев с гриппом не выявлено.

ИСТОЧНИК KP.RU