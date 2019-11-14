2019-11-14T10:29:04+03:00
Общество

Приставы с трудом выселили влюбленных из дома бывшей возлюбленной мужчины

Пара ну никак не хотела покидать свое гнездышко
Полина Вачнадзе
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Суд принял сторону заявительницы и постановил новоселам покинуть помещение. ФОТО: УФССП по Ярославской областиСуд принял сторону заявительницы и постановил новоселам покинуть помещение. ФОТО: УФССП по Ярославской области
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Мужчина и женщины решили, что им надоел шумный, грязный город и нужно перебираться поближе к природе, в частный дом. Так как своего жилья в сельской местности у пары не было, они переехали… в дом к бывшей возлюбленной мужчины. Ну почему бы и нет? Однако экс-сожительница оказалась категорически против такого положения дел и, не сумев по-хорошему договорится с бывшим и его новой пассией, обратилась с иском в суд.

Суд принял сторону заявительницы и постановил новоселам покинуть помещение. Но не тут-то было: возвращаться в городскую среду парочка не хотела, даже несмотря на то, что приставы по Ростовскому и Борисоглебскому району не раз требовали освободить помещение. Тогда в дом нагрянули люди в погонах. Под их пристальным контролем влюбленные четыре часа собирали свои вещи и в конце-концов съехали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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