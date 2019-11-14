Ярославна «обезопасила» свою карту на 104 тысячи
47-летняя жительница Некрасовского района обратилась в полицию и рассказала, что отдала мошенникам 104 тысячи рублей. Причем, для этого ей пришлось съездить из своего поселка в областной центр.
Женщине позвонили на сотовый. Незнакомый мужчина представился сотрудником службы безопасности банка и предложил обезопасить ее деньги. Только вот в поселке не оказалось платежного терминала того сервиса, на который эти деньги надо было перевести. Поэтому-то женщине и пришлось ехать в Ярославль.
Женщине понадобилось целых несколько дней, чтобы понять, что с ней произошло.
ИСТОЧНИК KP.RU