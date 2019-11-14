2019-11-14T10:17:39+03:00
Происшествия

Ярославна «обезопасила» свою карту на 104 тысячи

Женщина из поселка специально съездила в город, чтобы перевести деньги мошенникам
Роман РЫЖИКОВ
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Полиция ищет злоумышленникаПолиция ищет злоумышленникаФото: Роман РЫЖИКОВ
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47-летняя жительница Некрасовского района обратилась в полицию и рассказала, что отдала мошенникам 104 тысячи рублей. Причем, для этого ей пришлось съездить из своего поселка в областной центр.

Женщине позвонили на сотовый. Незнакомый мужчина представился сотрудником службы безопасности банка и предложил обезопасить ее деньги. Только вот в поселке не оказалось платежного терминала того сервиса, на который эти деньги надо было перевести. Поэтому-то женщине и пришлось ехать в Ярославль.

Женщине понадобилось целых несколько дней, чтобы понять, что с ней произошло.

ИСТОЧНИК KP.RU

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