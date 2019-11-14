В Ярославле обсуждают варианты реконструкции сквера на площади Труда

14 Нояб. 08:16 2019-11-14T08:16:18+03:00

Работы по благоустройству начнутся в 2020 году

Изменить размер текста: A A

В Ярославле активно обсуждают возможные варианты реконструкции сквера на площади Труда. Для общественного обсуждения были представлены два проекта: классический и современный. Оба варианта предполагают художественное освещение.

- При классическим подходе предполагается поддержать существующую композицию, но с обновлением пешеходных троп и оформлении площади в форме круга, а не квадрата, как сейчас, - рассказали в пресс-службе мэрии Ярославля. - При прогрессивном подходе центром композиции останутся фонтаны, при этом добавятся дополнительные зоны отдыха.

Окончательный вариант проекта будет утвержден после внесения необходимых изменений. Основное внимание при этом буде уделяться пожеланиям горожан.

ИСТОЧНИК KP.RU