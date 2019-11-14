Затяжная серия домашних неудач «Шинника» прервалась волевой победой над «Лучом»

14 Нояб. 08:13 2019-11-14T08:13:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Болельщики «Шинника» вот уже полтора месяца были откровенно разочарованы домашними играми любимой команда. После победы дома над «Спартаком-2» в конце сентября команда «Михалыча» в матчах ФНЛ потом неизменно на своем поле проигрывала. Причем, даже аутсайдерам. Вот почему очередная игра дома с очередным аутсайдером из Владивостока ожидалась с тревогой. Хоть и начали питомцы «Михалыча» игру очень активно и владели инициативой, а на 28-й минуте Эльдар Низамутдинов после углового должен был головой переправить мяч в пустой угол ворот, но некоторые помарки в центре поля все же заставляли беспокоиться. На 32-й минуте оказалось, что не зря. В борьбе у бровки гости с ударом по ногам завладели мячом и, пока ярославцы смотрели на судью, разыграли роскошную комбинацию, завершив ее голом в ворота Дмитрия Яшина. Казалось бы, грядет очередная неудача у «Михалыча». Но к чести его парней, они еще больше усилили давление, за что были вознаграждены голом «в раздевалку». Иван Олейников на фланге выцарапал мяч у защитника и откинул Михаилу Бакаеву, который с гроссмейстерской выдержкой вошел в штрафную, включив в работу Низамутдинова. Тот финтами развел троих и вернул было мяч Бакаеву под удар, но на удар набегал Василий Алейников, которому и досталось право метров с 22 вколотить в ворота «Луча» настоящее пушечное ядро – 1:1. Хотя счет только сравнялся, но ярославцы уже почуяли запах победы и во втором тайме так навалились на чужую половину поля, что Яшин, по его собственному признанию, до конца матча был фактически без работы. Если не считать ввод мяча в игру. Зато у других ворот газон буквально дымился. Наши не стеснялись «грузить» мячи ближе к воротам «Луча» где защитники еле отбивались. И на 67-й минуте защита сплоховала, сыграв рукой – пенальти! С «точки» пробивал наш штатный пенальтист Низамутдинов, и пробил безукоризненно – 2:1 Теперь оставалось только удержать победный счет, чтоб сломить печальную серию, с чем наши успешно справились. Даже очень успешно. Уже в добавленное время только что вышедший на поле Александр Эктов (он же Рыжий) ловко ускользнул на бровке от опекунов и в штрафной вывел Низамутдинова на удар. Но мяч вернулся обратно и был отравлен на другой край Тимуру Пухову, чей удар вратарь с трудом отбил ногой. Но! Тут как тут Низамутдинов, который своим дублем ставит точку «Шинник» - «Луч» - 3:1(1:1)

ИСТОЧНИК KP.RU