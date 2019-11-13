В Ярославле вступил в силу приговор суда в отношении мужчины, который нападал с шокером и палкой на почтальонов и устраивал разбой в отделении

13 Нояб. 21:14 2019-11-13T21:14:11+03:00

У мужчины были незакрытые кредиты, и в адрес его семьи часто поступали угрозы от коллекторов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В общей сложности он украл у предприятия более 1,5 миллиона рублей

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В Ярославле вступил в силу приговор суда в отношении местного 35-летнего жителя, который нападал на сотрудников почты.

В период с октября по декабрь 2018 года и в апреле 2019 года мужчина совершал свои страшные деяния.

Сначала он ворвался в отделение почты с предметом, напоминающим пистолет, и приказал всем сотрудникам лечь на пол. Потом он потребовал отдать деньги из инкассаторской сумки – 1 миллион рублей, и убежал.

Спустя время преступник выследил женщину-почтальона в день выдачи пенсий, зашел за ней в подъезд, повалил на пол и начал бить рукояткой электрошокера по шее и голове, а затем украл наличные.

Точно такое же преступление он совершил этой весной, только вместо электрошокера использовал палку.

– В общей сложности осужденным были похищены денежные средства ФГУП «Почта России» на сумму более полутора миллионов рублей, – прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

В августе 2019 года суд вынес ярославцу приговор на 10 лет в колонии строгого режима и возмещение морального ущерба в пользу «Почты России» в размере 1,5 миллиона рублей, но осужденный и защита решили обжаловать его. Оказалось, у мужчины были незакрытые кредиты, и в адрес его семьи часто поступали угрозы от коллекторов.

– Определением судебной коллегии Ярославского областного суда изменена квалификация по одному из эпизодов обвинения, наказание снижено до 9 лет 6 месяцев лишения свободы, – рассказали в ведомстве. – В остальной части приговор оставлен без изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU