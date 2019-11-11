2019-11-11T18:15:11+03:00
Происшествия

То ли сидеть, то ли лечиться. Суд в Ярославле решит судьбу мужчины с психическим расстройством

31-летний ярославец обвиняется в разбойном нападении
Полина Вачнадзе
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Сейчас ранее не судимый мужчина находится под стражей, вину свою он призналСейчас ранее не судимый мужчина находится под стражей, вину свою он призналФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В августе этого года потерпевшая вместе с коллегой проводила поквартирный обход дома на улице Урицкого. Там на лестничной клетке ей и повстречался пьяный обвиняемый, который начал ругаться с одной из женщин. Коллега пострадавшей убежала за помощью, а мужчина тем временем набросился на ярославну и начал ее душить, требуя отдать ему сотовый телефон. Женщина, естественно, это сделала. Кстати, мобильник был не из дешевых – стоил он 66 тысяч рублей.

Но далеко с ним нападавший не ушел, его задержали прибежавшие на крики мужчины.

- В рамках расследования уголовного дела в отношении обвиняемого провели судебно-психиатрическую экспертизу, которая выявила у него психическое заболевание – органическое расстройство личности в связи со смешанным заболевание, - сообщает прокуратура Дзержинского района.

Сейчас ранее не судимый мужчина находится под стражей, вину свою он признал. Скоро начнется суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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