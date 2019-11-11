2019-11-11T16:58:45+03:00
Происшествия

В Ярославле мужчину с ножевым ранением передали медикам, а мужчину с ножом - полиции

Пьянка на 2-й Портовой закончилась поножовщиной
Роман РЫЖИКОВ
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Фото: Росгвардия ЯрославльФото: Росгвардия Ярославль
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Сотрудники Росгвардии во Фрунзенском районе Ярославля поймали пьяного мужика, устроившего поножовщину в гостях у друга. Двое приятелей вместе выпивали. Неизвестно, как долго они это делали, но, видимо, друг другу поднадоели, потому что гость взял в руки нож и пырнул друга в живот. Бедолагу он оставил на кухне, а сам попытался скрыться. Но не тут-то было. Его быстро нашли росгвардейцы и передали полиции. А раненого отнесли в карету «скорой».

Так два друга оказались по разные стороны. Один – за решеткой, второй – на больничной койке. Одному – уголовное дело. Другому – больничный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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