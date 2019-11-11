Из-за долга в 29 тысяч рублей ярославец чуть было не лишился автомобиля

СЕГОДНЯ 16:35 2019-11-11T16:35:02+03:00

Поняв, что может лишиться своей «ласточки», ярославец быстро нашел 29 тысяч. ФОТО: УФССП по Ярославской области

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Житель Дзержинского района имел долг перед дачным товариществом и несколькими людьми. Долг небольшой, 29 тысяч рублей, но погашать его мужчина почему-то не считал нужным. И, возможно, так бы и не погасил, если бы приставы не нашли машину должника – «Ниву» - которую он тщательно скрывал.

Автомобиль арестовали, его примерная стоимость составила 200 тысяч рублей. Поняв, что может лишиться своей «ласточки», ярославец быстро нашел 29 тысяч, погасил все долги и теперь спит спокойно.

ИСТОЧНИК KP.RU