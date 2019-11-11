2019-11-11T16:00:07+03:00
Общество

В Рыбинске скоро откроется музей редких фортепьяно и роялей

Начало работы запланировано на декабрь
Полина Вачнадзе
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На склад в Рыбинске уже привезли 50 инструментов. ФОТО: администрация РыбинскаНа склад в Рыбинске уже привезли 50 инструментов. ФОТО: администрация Рыбинска
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Что можно будет увидеть в музее? Около 100 редчайших клавишных инструментов из коллекции мастера-реставратора из Москвы Алексея Ставицкого. Он собирал их по всей стране, дарил вторую жизнь: сохранял, реставрировал, настраивал. На склад в Рыбинске уже привезли 50 инструментов.

Коллекцию разместят в нескольких залах Красного гостиного двора. В среднем она будет состоять из 18-20 фортепиано и роялей, в процессе работы музея экспонаты станут обновлять. Что примечательно: на всех инструментах можно сыграть.

- У каждого музыкального инструмента своя интересная история. По нашему замыслу музей должен стать местом притяжения любителей классической музыки, истории музыки. Это будет не просто выставка, а небольшой концертный зал, где пройдут музыкальные вечера, чтение лекций, демонстрация фильмов, - рассказал глава Рыбинска Денис Добряков.

В музее два зала. В первом можно будет увидеть зарубежные инструменты – немецкого, французского, венского и английского производства. Во втором - отечественные фортепиано, как дореволюционные, так и советские. Все они уникальные, самый старый из них произведен в 1840-х годах на Московской фабрике «Эберг». Чуть позже планируют привезти еще более древний экспонат: столообразное фортепиано 1805 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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