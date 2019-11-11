2019-11-11T15:59:17+03:00
Происшествия

На Перекопе в Ярославле пропал пожилой усатый мужчина

72-летний Валентин Николаевич с трудом ходит
Роман РЫЖИКОВ
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Фото: ЯрСпасФото: ЯрСпас
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Почти неделю назад, 6 ноября, из своего дома в Красноперекопском районе Ярославля ушел 72-летний Валентин Волков. Мужчина пропал днём. Сейчас о его местонахождении ничего неизвестно.

На вид мужчине около 72 лет, невысокого роста, около 165 см, среднего телосложения. У Валентина Николаевича седые волосы и усы.

Он был одет в темную куртку, матерчатые классические темные брюки, рубашку в клетку зеленого цвета, темные ботинки. Мужчина ходит медленно и тяжело.

Если вы знаете что-нибудь о его местонахождении или видели пропавшего после 6 ноября, пожалуйста, сообщите в полицию или волонтерам по номеру 89109640838

ИСТОЧНИК KP.RU

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