Ярославна попала с малышом в инфекционку и возмущена платным услугам без договора
Екатерина написала в соцсетях пост о том, как она попала в детскую инфекционную больницу с малышом. У ребенка была температура под 40 градусов. Медсестра сказала ярославне, что если она хочет поселиться в отдельную палату, а не в общую с другими инфицированными детьми, то нужно заплатить.
– В том состоянии, в котором я находилась, я, естественно, была согласна на любые условия, – рассказывает женщина. – И вот мы лежим якобы платно. В обычной палате, на обычном питании. Лишь с той разницей, что она действительно на одного. Никакого договора на оказание платных услуг мне не давали. Дали маленькую бумажку, на которой написано, что койко-место стоит 800 рублей в сутки.
Мама возмущена и спрашивает у подписчиков паблика «Подслушано в Ярославле!», законно ли это.
Мнения разделились.
– Ограбленные и обездоленные врачи тоже зарабатывают, как могут, – прилетело в комментариях.
Кто-то считает, что действия медсестры правомерны и оплата действительно будет по факту пребывания и через кассу.
В самой детской инфекционной больнице комментировать это отказались, но на сайте учреждения действительно есть прайс с такой ценой.
ИСТОЧНИК KP.RU