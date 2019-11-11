Ярославна попала с малышом в инфекционку и возмущена платным услугам без договора

СЕГОДНЯ 14:25 2019-11-11T14:25:17+03:00

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Екатерина написала в соцсетях пост о том, как она попала в детскую инфекционную больницу с малышом. У ребенка была температура под 40 градусов. Медсестра сказала ярославне, что если она хочет поселиться в отдельную палату, а не в общую с другими инфицированными детьми, то нужно заплатить.

– В том состоянии, в котором я находилась, я, естественно, была согласна на любые условия, – рассказывает женщина. – И вот мы лежим якобы платно. В обычной палате, на обычном питании. Лишь с той разницей, что она действительно на одного. Никакого договора на оказание платных услуг мне не давали. Дали маленькую бумажку, на которой написано, что койко-место стоит 800 рублей в сутки.

Мама возмущена и спрашивает у подписчиков паблика «Подслушано в Ярославле!», законно ли это.

Мнения разделились.

– Ограбленные и обездоленные врачи тоже зарабатывают, как могут, – прилетело в комментариях.

Кто-то считает, что действия медсестры правомерны и оплата действительно будет по факту пребывания и через кассу.

В самой детской инфекционной больнице комментировать это отказались, но на сайте учреждения действительно есть прайс с такой ценой.

ИСТОЧНИК KP.RU