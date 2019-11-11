Ярославские полицейские нашли 11 пропавших подростков
Несовершеннолетние уходили из домов и госучреджений
Один из них скрывался в соседней областиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Ярославские полицейские за пять дней нашли одиннадцать пропавших подростков. Дети уходили из домов и интернатов. Кого-то искали больше недели.
17-летнего парня, который исчез 25 октября, нашли за пределами Ярославской области. Его задержали и передали законным представителям.
Со всеми беглецами сейчас проводят профилактические беседы, чтобы они больше не уходили из домов и детских домов.
ИСТОЧНИК KP.RU