Ярославские полицейские нашли 11 пропавших подростков

СЕГОДНЯ 12:16 2019-11-11T12:16:45+03:00

Один из них скрывался в соседней области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Несовершеннолетние уходили из домов и госучреджений

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Ярославские полицейские за пять дней нашли одиннадцать пропавших подростков. Дети уходили из домов и интернатов. Кого-то искали больше недели.

17-летнего парня, который исчез 25 октября, нашли за пределами Ярославской области. Его задержали и передали законным представителям.

Со всеми беглецами сейчас проводят профилактические беседы, чтобы они больше не уходили из домов и детских домов.

ИСТОЧНИК KP.RU