15 декабря в Ярославле откроется главный каток города
В Ярославле 15 декабря откроется каток на Советской площади. Установка коробки началась уже 6 ноября. В этом году она появится левее от церкви Ильи Пророка. Центр площади специально освободят для проведения мероприятий в праздники.
Покататься на коньках можно будет в будни с 10 до 22 часов, и в выходные – с 9 до 23 часов.
Власти города сделали каток бесплатным, но за прокат коньков нужно будет заплатить.
Еще в ледяной локации запланировали спортивные мероприятия и мастер-классы, а рядом с ней откроются кафе с закусками и горячим чаем.
На общегородском собрании прозвучало, что, возможно, на бортах катка появится реклама.
ИСТОЧНИК KP.RU