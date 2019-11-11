15 декабря в Ярославле откроется главный каток города

СЕГОДНЯ 11:48 2019-11-11T11:48:43+03:00

В будни каток будет работать с 10 до 22 часов, а в выходные – с 9 до 23 часов Фото: Евгения ГУСЕВА

Он будет бесплатным для всех горожан

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В Ярославле 15 декабря откроется каток на Советской площади. Установка коробки началась уже 6 ноября. В этом году она появится левее от церкви Ильи Пророка. Центр площади специально освободят для проведения мероприятий в праздники.

Покататься на коньках можно будет в будни с 10 до 22 часов, и в выходные – с 9 до 23 часов.

Власти города сделали каток бесплатным, но за прокат коньков нужно будет заплатить.

Еще в ледяной локации запланировали спортивные мероприятия и мастер-классы, а рядом с ней откроются кафе с закусками и горячим чаем.

На общегородском собрании прозвучало, что, возможно, на бортах катка появится реклама.

ИСТОЧНИК KP.RU