2019-11-11T11:45:24+03:00
Общество

После пожара на Зелинского власти решат, можно ли уже сносить дом

В Ярославле погорельцам выдадут прожиточный минимум и временное жилье
Роман РЫЖИКОВ
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Фото: Денис Липкин, Ярославль LIVE/vk.comФото: Денис Липкин, Ярославль LIVE/vk.com
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В субботу, 9 ноября, около 18:41 на улице Зелинского в Ярославле загорелся дом № 15. В двухэтажном общежитии загорелась лестница. С огнем боролись 12 пожарных машин, тушить закончили только около 21:40. Из дома эвакуировали 61 человека, среди которых 15 детей. Точную причину возгорания в региональном управлении МЧС пока не называют, но местные говорят, что видели на записях видеонаблюдения подозрительного мужчину, который зашел и вышел непосредственно перед пожаром.

Погорельцев сперва разместили в лицее № 86. Теперь людям собираются выдать по 10 тысяч 277 рублей и обеспечить временным жильем.

В мэрии сообщили, что департаменту городского хозяйства поручено заключить контракт с подрядчиком, который обследует жилой дом, после чего станет понятно, можно ли его уже сносить.

Сейчас у здания дежурит полиция, чтобы исключить кражи из опустевших квартир.

ВАЖНО

- Согласно порядку оказанию социальной помощи, она оказывается в два этапа. Первый - это на первоочередные нужды в случае полной утраты жилого помещения или имущества. Эта помощь оказывается на каждого гражданина, который был зарегистрирован в этом жилом помещении или был собственником. Второй - это частичная компенсация расходов, связанных с утратой жилого помещения или имущества. Выплачивается два прожиточных минимума, но либо на собственников, либо на нанимателя, - пояснила начальник территориального отдела по социальной поддержке населения Красноперекопского района Елена Аншукова.

Заявление с обращением должно быть подано в течение 10 дней с момента ЧП. Если произошла полная утрата жилого помещения или имущества, размер социальной помощи составляет два прожиточных минимума. На каждого собственника и на каждого зарегистрированного жильца. Более подробную информацию о выплатах можно получить в территориальных отделах соцзащиты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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