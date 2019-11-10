Ломать - не строить: посмотрите, что стало с затонувшим дебаркадером в Ярославле

СЕГОДНЯ 17:18 2019-11-10T17:18:38+03:00

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Печальная картина попала в объектив фотографа из Ярославля: процесс разборки местного «титаника» выложили в фотожурнале «Ярославль» в Вконтакте. Желтое строение с непростой судьбой превращается в груду конструкций, погруженных речным краном на баржу.

Фото: фотожурнал "Ярославль" и окрестности/vk.com

Кто-то скандальный дебаркадер жалеет, кто-то радуется, что в городе стало одним колхозным строением меньше, а сама посудина как будто говорит нам: «Очередное дно пробито…».

Фото: фотожурнал "Ярославль" и окрестности/vk.com

Напомним, желтый дебаркадер появился в ноябре прошлого года на Волжской набережной Ярославля. Судно припарковали в центральной части города и пообещали, что скоро оно станет плавучим рестораном с несколькими залами. Владелец дебаркадера - предприниматель из Москвы - планировал открыть двери заведения весной 2019 года. Однако планам не суждено было сбыться. Дебаркадер ждала другая судьба...

В ярославле затонул скандальный дебаркадер-ресторан .Видео: Жесть Ярославль/vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU