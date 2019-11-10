Телефонные мошенники развели двух мужчин на полмиллиона рублей

СЕГОДНЯ 15:46 2019-11-10T15:46:11+03:00

Люди ведутся на одно и то же Фото: Роман РЫЖИКОВ

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Не только пожилые люди ведутся на уловки мошенников. В Ярославской области преступники развели пару мужчин на полмиллиона рублей, не используя при этом никаких новых схем.

В полицию Брагино обратился 43-летний местный житель. Ему «сотрудник банка» предложил перевести 225 тысяч рублей на «безопасный» счет. Простофиля сделал все, о чем его просил по телефону мошенник, и остался без денег.

А в Рыбинске пострадавший оказался еще моложе, но такой же несмышленый. 32-летний мужчина отдал мошенникам 298 тысяч под предлогом защиты от несанкционированного списания.

По первому случаю проводится проверка. Во втором – завели уголовное дело по статье «Кража».

А мы вновь напоминаем, что никакие банковские служащие не звонят по телефону и, уж тем более, не просят вас озвучить ваши персональные данные. Будьте на чеку и поговорите с близкими об опасности.

ИСТОЧНИК KP.RU