Из горящей квартиры на Пионерской спасли двоих детей

СЕГОДНЯ 14:32 2019-11-10T14:32:20+03:00

На Пионерской, 25 в Ярославле загорелась квартира на пятом этаже

Изменить размер текста: A A

Крупный пожар случился днем 10 ноября в Ярославле. В Дзержинском районе загорелся дом № 25 по улице Пионерской. Огонь вспыхнул в квартире на пятом этаже.

Пожарные при помощи автолестницы заливали квартиру, из окон которой валил густой дым. По предварительной информации, внутри находились двое детей. Очевидцы сообщают, что их спасли.

Пожар на Пионерской, 25 в Ярославле .Видео: Жесть Ярославля/vk.com

Напомним, сильный пожар выжег 150 квадратных метров в общежитии на Зелинского в Ярославле. Очевидцы утверждают, что видели на записи с камер видеонаблюдения поджигателя.

ИСТОЧНИК KP.RU