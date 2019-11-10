2019-11-10T11:31:38+03:00
Общество

Да не пристанет к тебе гаишник блудный: ярославец наклеил забавный оберег на авто

«Молитва» понравилась не всем
Роман РЫЖИКОВ
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Фото: "Жесть Ярославль"/vk.comФото: "Жесть Ярославль"/vk.com
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«Да обойдут тебя и твою подвеску ямы и люки бесами открытые, да не пристанет к тебе гаишник блудный. Во имя тонировки черной и музыки громкой…» - такую «молитву» заметили на тонированном «Инфинити» с ярославскими номерами. Фото автомобильного оберега выложили в группу «Жесть Ярославль». Мнения по поводу задумки разделились.

-Креативно, для людей с чувством юмора!

- Это не юмор, а просто порча имущества.

А что думаете вы по поводу такого творчества на личном транспорте? Если вы стали очевидцем чего-то необычного на ярославских дорогах, пишите нам в личные сообщения в Вконтакте или на почту kp_yaroslavl@mail.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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