2019-11-09T19:02:45+03:00
Спорт

«Михалыч» снова побеждает на выезде

«Шинник» выиграл в Армавире
Виктор ПОЛЯК
Поделиться:
Угроз для ворот хозяев наши парни создали изрядно. Фото: "ФК "Шинник" Ярославль"\vk,com.Угроз для ворот хозяев наши парни создали изрядно. Фото: "ФК "Шинник" Ярославль"\vk,com.
Изменить размер текста:

После домашней осечки с «Нижним Новгородом» у подопечных наставника «Шинника» Александра Побегалова был только один вариант для реабилитации. Надо было в следующей игре побеждать, где бы она ни была. А по календарю игра была в Армавире, который был как раз кстати, потому что попал в зону вылета. Именно таких соперников всегда рекомендует опасаться «Михалыч», следуя правилу, что раненый зверь особенно опасен.

Хозяева поля особенно опасны оказались в первом тайме, так как при жеребьевке выбрали не право первого удара, а сторону ворот. И неспроста. Стадион там так ловко поставлен, что в это время суток лучи солнца почти параллельно земле бьют в глаза вратарю. В нашем случае это досталось Дмитрию Яшину, которому пришлось помучиться под слепящими лучами. Лишь к 30-й минуте эта пытка прекратилась, когда солнце зашло.

Атаковать ярославцам тоже приходилось против солнца, чем и можно объяснить безрезультатность первого тайма. Тем не менее, угроз для ворот хозяев наши парни создали изрядно. Угловых подали аж семь. Ударов нанесли с десяток, но не забили.

Зато после перерыва как раз розыгрыш углового помог ярославцам добиться успеха. Вратарь хозяев мяч отбил, но за пределами штрафной Никита Дроздов без обработки стрельнул и застал всю оборону врасплох, вонзив мяч в «девятку».

Этот важный гол команда «Михалыча» постаралась беречь, как зеницу ока. Конечно, было очень тревожно, потому что ярославцы в этот сезоне обзавелись привычкой иногда в последний миг растерять преимущество, а «раненый зверь» рвал и метал. Но защита «Шинника» в этот день отработала без сбоев. «Армавир» - «Шинник» 0:1(0:0)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ФУТБОЛ: «Шинник» (Ярославль)»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Гаврилов-Ямом автомобилист насмерть сбил пешехода, который пересекал трассу в неположенном месте
Под Ярославлем мужчина «продал» дом мошенникам и лишился 234 тысяч рублей
Шланг прогрызли мыши: в Ярославле из-за утечки газа взорвался частый дом
В Ярославле в эксплуатацию сдали долгострой с Московского проспекта
Рыбинцу так понравились духи, что он не смог устоять и реши украсть их
Права купила, ездить не купила: ярославна во время ДТП попалась с поддельным водительским удостоверением
Странное дело: ярославские рабочие сгружают строительный мусор в вырытый в лесу котлован
Ярославская область станет участником всероссийской акции «Прошагай город»
Мужчину, который пытался зарезать таксиста на Юбилейном мосту, могут отправить в психушку
Добрынинский мост в Ярославле обещают открыть в октябре 2020 года
Ярославцы предлагают выселить администрацию поближе к колониям Резинотехники
Бизнесмены из Ярославской области съездили в Японию, чтобы поучиться бережливому и безопасному производству
Агентство по муниципальному заказу Ярославля приняло дороги с дефектами
НаШествие Дедов Морозов в Рыбинске пройдет 14 декабря. Что будет новенького?