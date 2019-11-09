«Михалыч» снова побеждает на выезде

СЕГОДНЯ 19:02 2019-11-09T19:02:45+03:00

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После домашней осечки с «Нижним Новгородом» у подопечных наставника «Шинника» Александра Побегалова был только один вариант для реабилитации. Надо было в следующей игре побеждать, где бы она ни была. А по календарю игра была в Армавире, который был как раз кстати, потому что попал в зону вылета. Именно таких соперников всегда рекомендует опасаться «Михалыч», следуя правилу, что раненый зверь особенно опасен.

Хозяева поля особенно опасны оказались в первом тайме, так как при жеребьевке выбрали не право первого удара, а сторону ворот. И неспроста. Стадион там так ловко поставлен, что в это время суток лучи солнца почти параллельно земле бьют в глаза вратарю. В нашем случае это досталось Дмитрию Яшину, которому пришлось помучиться под слепящими лучами. Лишь к 30-й минуте эта пытка прекратилась, когда солнце зашло.

Атаковать ярославцам тоже приходилось против солнца, чем и можно объяснить безрезультатность первого тайма. Тем не менее, угроз для ворот хозяев наши парни создали изрядно. Угловых подали аж семь. Ударов нанесли с десяток, но не забили.

Зато после перерыва как раз розыгрыш углового помог ярославцам добиться успеха. Вратарь хозяев мяч отбил, но за пределами штрафной Никита Дроздов без обработки стрельнул и застал всю оборону врасплох, вонзив мяч в «девятку».

Этот важный гол команда «Михалыча» постаралась беречь, как зеницу ока. Конечно, было очень тревожно, потому что ярославцы в этот сезоне обзавелись привычкой иногда в последний миг растерять преимущество, а «раненый зверь» рвал и метал. Но защита «Шинника» в этот день отработала без сбоев. «Армавир» - «Шинник» 0:1(0:0)

ИСТОЧНИК KP.RU