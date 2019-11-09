Под Гаврилов-Ямом автомобилист насмерть сбил пешехода, который пересекал трассу в неположенном месте

СЕГОДНЯ 17:47 2019-11-09T17:47:46+03:00

Авария произошла в темное время суток

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В Гаврилов-Ямском районе Ярославской области в районе села Шопша в 19 часов 30 минут 8 ноября произошло смертельное ДТП с участием пешехода. По предварительной информации, автомобиль «Ситроен», под управлением 45-летнего мужчины, на неосвещенном участке дороги совершил наезд на мужчину, который шёл по центру проезжей части.

- Пешеход двигался вне зебры, - уточнили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - В результате ДТП пешеход 34-летний житель Гаврилов-Ямского района погиб на месте происшествия.

На месте работали сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа, медики, МЧС. По факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU