2019-11-09T15:23:14+03:00
Общество

Под Ярославлем мужчина «продал» дом мошенникам и лишился 234 тысяч рублей

По данному факту проводится проверка
Полина ЗАЙЦЕВА
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Под видом покупателя мужчине позвонил неизвестный и под предлогом перевода предоплаты завладел реквизитами банковской карты заявителя.Под видом покупателя мужчине позвонил неизвестный и под предлогом перевода предоплаты завладел реквизитами банковской карты заявителя.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В районный отдел полиции обратился житель Борисоглебского района Ярославской области, ставший жертвой мошенников. Мужчина пояснил, что решил продать свой частный дом и разместил объявление на одном из популярных интернет-ресурсов. - Под видом покупателя ему позвонил неизвестный и под предлогом перевода предоплаты, обманным путем завладел реквизитами банковской карты заявителя, - уточнили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - Впоследствии, мужчина лишился денежных средств в сумме 234 тысяч рублей. По факту случившегося проводится проверка, выясняются детали произошедшего. Полиция напоминает: чтобы не стать жертвой мошенников, никому не сообщайте свои персональные данные.

ИСТОЧНИК KP.RU

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