Шланг прогрызли мыши: в Ярославле из-за утечки газа взорвался частый дом
В Красноперекопском районе Ярославля утром 9 ноября в одном из частных домов прогремел взрыв. На место ЧП выехали все экстренные службы города. Во время происшествия в доме находилась пожилая хозяйка.
- Пострадавшая госпитализирована с ожогами разной степени тяжести, - прокомментировали в пресс-службе мэрии Ярославля. - Дом обесточен, также газовые службы отключили его от газа. Специалисты приступили к выяснению причин чрезвычайного происшествия.
По предварительной версии, причиной аварии стала утечка из газового шланга, который прогрызли мыши. Женщина попыталась включить плиту, что в итоге и привело к страшным последствиям.
ИСТОЧНИК KP.RU