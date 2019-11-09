Шланг прогрызли мыши: в Ярославле из-за утечки газа взорвался частый дом

СЕГОДНЯ 14:24 2019-11-09T14:25:17+03:00

Дом обесточен, также газовые службы отключили его от газа. Фото: Мэрия Ярославля

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В Красноперекопском районе Ярославля утром 9 ноября в одном из частных домов прогремел взрыв. На место ЧП выехали все экстренные службы города. Во время происшествия в доме находилась пожилая хозяйка.

- Пострадавшая госпитализирована с ожогами разной степени тяжести, - прокомментировали в пресс-службе мэрии Ярославля. - Дом обесточен, также газовые службы отключили его от газа. Специалисты приступили к выяснению причин чрезвычайного происшествия.

По предварительной версии, причиной аварии стала утечка из газового шланга, который прогрызли мыши. Женщина попыталась включить плиту, что в итоге и привело к страшным последствиям.

ИСТОЧНИК KP.RU