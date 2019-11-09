В Ярославле в эксплуатацию сдали долгострой с Московского проспекта

СЕГОДНЯ 12:47 2019-11-09T12:47:56+03:00

Работы по строительству объекта затянулись на 14 лет

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В Ярославле наконец завершилось строительство проблемного комплекса «ЯрСити», который находится на Московском проспекте. Строительство комплекса началось 14 лет назад, в 2005 году. Однако, через год застройщик обанкротился и ход работ заморозился.

- В начале 2017 года работы на «ЯрСити» были возобновлены, - рассказали в пресс-службе Правительства Ярославской области. - С приходом нового инвестора на «ЯрСити» проект был пересмотрен. Архитектурный облик комплекса обсуждался на публичных слушаниях по проекту планировки территории.

Общая площадь данного объекта - порядка 28 тысяч квадратных метров. Стоит отметить, что жилая площадь комплекса составляет около 13 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU