2019-11-09T10:59:29+03:00
Происшествия

Рыбинцу так понравились духи, что он не смог устоять и реши украсть их

По факту случившегося заведено уголовное дело
Полина ЗАЙЦЕВА
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Сумма причиненного ущерба составила более четырех тысяч рублей.Сумма причиненного ущерба составила более четырех тысяч рублей.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В полицию Рыбинска поступило сообщение от работников местного магазина, откуда неизвестный украл флакон духов. Уточняется, что инцидент произошел на улице Герцена. Сумма причиненного ущерба составила более четырех тысяч рублей.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий был установлен 38-летний подозреваемый, - уточнили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - Мужчина дал признательные показания и пояснил сотрудникам полиции, что ему так понравился аромат, он не смог устоять и похитил флакон.

По факту случившегося заведено уголовное дело по статье «Кража», похищенное было изъято. Ранее мужчина не был судим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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