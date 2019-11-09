Рыбинцу так понравились духи, что он не смог устоять и реши украсть их
В полицию Рыбинска поступило сообщение от работников местного магазина, откуда неизвестный украл флакон духов. Уточняется, что инцидент произошел на улице Герцена. Сумма причиненного ущерба составила более четырех тысяч рублей.
- В результате оперативно-розыскных мероприятий был установлен 38-летний подозреваемый, - уточнили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - Мужчина дал признательные показания и пояснил сотрудникам полиции, что ему так понравился аромат, он не смог устоять и похитил флакон.
По факту случившегося заведено уголовное дело по статье «Кража», похищенное было изъято. Ранее мужчина не был судим.
ИСТОЧНИК KP.RU