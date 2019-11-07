Мэр Ярославля попробовал, чем кормят детей в школах

СЕГОДНЯ 18:09 2019-11-07T18:09:34+03:00

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Рассказать об изменениях, которые произошли в системе школьного питания, мэр Ярославля Владимир Волков решил не отходя от кассы, то есть от кухни школы №56.

В первую очередь, для понимания ситуации было проведено анкетирование по удовлетворенности школьным меню. На вопросы ответили чуть больше 19 тысяч школьников и около 18 тысяч родителей – примерно треть от общего числа обучающихся в городе.

Сейчас во всех ярославских школах действует единое двухнедельное меню, рацион разработан по требованию РАН, прошел проверку и получил согласование Роспотребнадзора. Другое новшество: с октября все школы перешли на безналичную систему оплаты.

Как отметила директор департамента образования Ярославля Елена Иванова, в последнее время увеличилось количество детей, которые питаются в школе: в большинстве учебных учреждений столовые посещают около 80% учеников. Возможно, на это повлиял спецкурс, посвященный здоровому питанию, введенный в школах.

- В результате анкетирования мы узнали, что бы хотели видеть в столовых дети. Но то, чем бы они хотели есть, не всегда полезно, поэтому к организации питания необходимо подходить с умом. И самое главное, нужно формировать у ребенка культуру питания, - сказал председатель Совета отцов Алексей Таганов.

Отметил изменения в лучшую сторону и представитель Роспотребнадзора: по сравнению с прошлым годом, обращений граждан, касающихся еды в общеобразовательных учреждениях, практически нет. А если они и были, то в устной форме и носили характер пожеланий по организации питания для детей, которым требуется специализированный рацион.

А потом случилась самая «вкусная» часть пресс-конференции: дегустация. Угощали сырниками, запеканкой, предлагали жаркое с картофелем и котлеты. Запить все это можно было чаем с шиповником или какао. Присутствующие оценили такие школьные изыски, а вот ярославцы в соцсетях чуть ли не в голос кричали «не верю!».

- Показал ребенку, говорит, впервые такое вижу, - пишет в группе «Жесть Ярославля» ВКонтакте Константин Владиславов.

- Мой ребенок сказала, что воооот столько не дают, порции в разы меньше и таких запеканок не было. Соседняя школа, видимо, не там учимся, - делится переживаниями Надя Потапова.

ИСТОЧНИК KP.RU