2,4 миллиона рублей штрафа взыскали ярославские приставы с предпринимателя, давшего взятку
Тот был оштрафован на сумму в 40 раз превышающую размер взятки
Штраф был оплачен полностью. ФОТО: УФССП по Ярославской области
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Уголовное дело в отношении ярославского бизнесмена, являющегося учредителем нескольких организаций, было возбуждено по факту дачи взятки должностному лицу. Суд назначил предпринимателю наказание: штраф, в 40 раз превышающий размер самой взятки. Таким образом ярославец должен быть выплатить государству 2,4 миллиона рублей.
Должника предупредили о том, что если он не заплатит, штраф может перерасти в другую меру наказания, вплоть до лишения свободы. То ли мужчина испугался, то ли решил встать на путь исправления, но штраф он заплатил в полном объеме.
ИСТОЧНИК KP.RU