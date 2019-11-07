2019-11-07T13:37:05+03:00
Общество

Ярославский участковый может стать лучшим «Анискиным» страны

Стартовал заключительный этап голосования Всероссийского конкурса МВД «Народный участковый»
Полина Вачнадзе
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Капитан полиции Сергей Лисенков. ФОТО: УМВД России по Ярославской областиКапитан полиции Сергей Лисенков. ФОТО: УМВД России по Ярославской области
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Начался финальный этап IX Всероссийского конкурса «Народный участковый», который традиционно проводится совместно с «Комсомольской правдой».

На портале издательского дома «Комсомольская правда» все желающие могут проголосовать за одного из кандидатов на звание лучшего участкового уполномоченного полиции России. Сделать это нужно до 10 ноября. Победителей определят, основываясь на индексе доверия граждан, при помощи специальной формулы, учитывающей численность населения региона, который представляет участник.

Торжественная церемония награждения и вручение главного приза – внедорожника, пройдет в МВД России 15 ноября, накануне Дня участковых уполномоченных полиции.

А в Ярославской области победителем II регионального этапа конкурса стал капитан полиции Сергей Лисенков. Проголосовать за него можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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