2019-11-07T13:18:01+03:00
Общество

Ресторан, закрытый на два месяца из-за массового отравления студентов, снова начал работать

Руководство ресторана досрочно устранило все найденные нарушения
Полина Вачнадзе
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Руководство ресторана устранило все нарушения. ФОТО: УФССП по Ярославской областиРуководство ресторана устранило все нарушения. ФОТО: УФССП по Ярославской области
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После отравления участников Слета лидеров и представителей Национальной лиги студенческих клубов, ресторан, расположенный в гостинице «Святой Георгий», был закрыт на два месяца. Сотрудники Роспотребнадзора выявили многочисленные нарушения в организации общественного питания: не было графика генеральных уборок, мясо хранилось без маркировок и при недопустимых температурах, сливочное масло лежало не в холодильниках.

- Выявленные нарушения создавали угрозу жизни и здоровью людей, привели к возникновению и распространению массовых инфекционных заболеваний, - сообщили в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

В итоге приставы опечатали двери ресторана, запретив ему работать в ближайшие 60 дней. Однако администрация не стала дожидаться окончания этого срока и досрочно исправила все нарушения. Сотрудники Роспотребнадзора провели повторную проверку, которая подтвердила, что нарушения устранены. Ресторан открылся 6 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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