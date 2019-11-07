Ресторан, закрытый на два месяца из-за массового отравления студентов, снова начал работать
После отравления участников Слета лидеров и представителей Национальной лиги студенческих клубов, ресторан, расположенный в гостинице «Святой Георгий», был закрыт на два месяца. Сотрудники Роспотребнадзора выявили многочисленные нарушения в организации общественного питания: не было графика генеральных уборок, мясо хранилось без маркировок и при недопустимых температурах, сливочное масло лежало не в холодильниках.
- Выявленные нарушения создавали угрозу жизни и здоровью людей, привели к возникновению и распространению массовых инфекционных заболеваний, - сообщили в пресс-службе УФССП по Ярославской области.
В итоге приставы опечатали двери ресторана, запретив ему работать в ближайшие 60 дней. Однако администрация не стала дожидаться окончания этого срока и досрочно исправила все нарушения. Сотрудники Роспотребнадзора провели повторную проверку, которая подтвердила, что нарушения устранены. Ресторан открылся 6 ноября.
ИСТОЧНИК KP.RU