В Ярославле завершена проверка по поводу жестокого обращения с ребенком в детском саду

СЕГОДНЯ 12:49 2019-11-07T12:49:35+03:00

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Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Ярославской области завершил проверку по факту избиения 4-летней девочки в детском саду №236 «Медвежонок». По мнению проверяющих, причиной такого жестокого обращения с малышкой стало ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей заведующей, воспитателем и психологом детского сада. Кроме того, недостаточно контролировали работу дошкольных учреждений и надзорные органы.

- Несомненно, что органами исполнительной власти области, местного самоуправления, образовательными организациями будут приняты меры, направленные на недопущение подобных происшествий в дальнейшем. Но и родители, как полноправные участники образовательного процесса, должны сделать работу над ошибками, - сказал детский омбудсмен Михаил Крупин.

По итогам проверки было направлено заключение, где уполномоченный обозначил два блока проблем. В первую очередь, это нарушения, допущенные сотрудниками детского сада, во вторую - ненадлежащий контроль со стороны департамента образования области и города. Кроме того, поставлен вопрос о привлечении виновных к ответственности. Напомним, что воспитатель, которая не сразу заметила конфликт между детьми, уже написала заявление об увольнении. Но сейчас больше всего волнует вопрос, как себя чувствует пострадавшая девочка. При обследовании медики не нашли у нее серьезных повреждений, но вот психологическое состояние явно не на высоте.

ИСТОЧНИК KP.RU