Мошенник обманул ярославну на 175 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 11:54 2019-11-07T11:54:01+03:00

175 тысяч как и не было Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Заявление в полицию поступило от 47-летней жительницы Дзержинского района Ярославля. Она сообщила, что ей позвонил мужчина, который представился сотрудником банка. Предприимчивые ребята каждый раз используют одни и те же приемы, но люди продолжают клевать на их удочки.

Легенда была не нова: пытаются перевести деньги, срочно нужно остановить операцию… В итоге женщина через банкомат перевела на «безопасный» счет одного из сервисов электронных интернет-платежей 175 тысяч рублей. Стоит ли говорить, что попали они в руки мошенников.

Сейчас по данному факту проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU