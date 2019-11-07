Ярославские полицейские нашли вора, который украл велосипед на проспекте Толбухина
Его заключили под стражу
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Из подъезда дома на проспекте Толбухина в Ярославле пропал велосипед. «Железный конь» стоил немалых денег – около 20 тысяч рублей.
Хозяйка велосипеда написала заявление в полицию. Правоохранители отыскали злоумышленника. Им оказался 39-летний местный житель, который не раз привлекался к уголовной отвественности за свои действия.
– Следственным подразделением ОМВД России по Кировскому городскому району возбуждено уголовное дело по факту кражи, – пояснили в ведомстве.
Мужчину заключили под стражу. Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU