Ярославские полицейские нашли вора, который украл велосипед на проспекте Толбухина

СЕГОДНЯ 09:57 2019-11-07T09:57:40+03:00

Его заключили под стражу

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Из подъезда дома на проспекте Толбухина в Ярославле пропал велосипед. «Железный конь» стоил немалых денег – около 20 тысяч рублей.

Хозяйка велосипеда написала заявление в полицию. Правоохранители отыскали злоумышленника. Им оказался 39-летний местный житель, который не раз привлекался к уголовной отвественности за свои действия.

– Следственным подразделением ОМВД России по Кировскому городскому району возбуждено уголовное дело по факту кражи, – пояснили в ведомстве.

Мужчину заключили под стражу. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU