2019-11-07T09:14:22+03:00
Общество

В Ярославской области ищут пропавшего мужчину

На вид ему 24-26 лет
Полина Вачнадзе
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Если вы что-то знаете о местонахождении мужчины, сообщите в полицию. ФОТО: УМВД России по Ярославской областиЕсли вы что-то знаете о местонахождении мужчины, сообщите в полицию. ФОТО: УМВД России по Ярославской области
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Полиция ищет 25-летнего ярославца – Степанова Алексея Евгеньевича. На виде ему 24-26 лет, рост около 180 сантиметров, телосложение спортивное, глаза зеленые, волосы коротко пострижены.

Был одет в ярко-синюю куртку с капюшоном, черный спортивный костюм и ярко-синие кроссовки.

Если вы что-то знаете о местонахождении мужчины, сообщите в полицию по телефону 02 или по номеру 8(4852)48-80-80.

ИСТОЧНИК KP.RU

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