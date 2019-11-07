В Ярославской области ищут пропавшего мужчину

СЕГОДНЯ 09:14 2019-11-07T09:14:22+03:00

Если вы что-то знаете о местонахождении мужчины, сообщите в полицию. ФОТО: УМВД России по Ярославской области

На вид ему 24-26 лет

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Полиция ищет 25-летнего ярославца – Степанова Алексея Евгеньевича. На виде ему 24-26 лет, рост около 180 сантиметров, телосложение спортивное, глаза зеленые, волосы коротко пострижены.

Был одет в ярко-синюю куртку с капюшоном, черный спортивный костюм и ярко-синие кроссовки.

Если вы что-то знаете о местонахождении мужчины, сообщите в полицию по телефону 02 или по номеру 8(4852)48-80-80.

ИСТОЧНИК KP.RU