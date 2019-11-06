В Ярославль доставили частицу Пояса Пресвятой Богородицы

СЕГОДНЯ 19:01 2019-11-06T19:01:39+03:00

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В Ярославль привезли частицу Пояса Пресвятой Богородицы. Святыню из Казанского собора в Санкт-Петербурге доставили в Успенский кафедральный собор, где православные смогут приложиться к ковчегу до 10 ноября.

– Многие паломники имеют возможность приложиться к этой святыне на Святой Горе Афон. Для того, чтобы имели возможность помолиться у Пояса Пресвятой Богородицы и те, кто не может посетить Святую Гору, частица Пояса была принесена в Санкт-Петербург, в Казанский собор. Сегодня мы имеем возможность прикоснуться с молитвой к этой святыне в нашем городе, в Успенском кафедральном соборе, чтобы Пресвятая Богородица, слыша наши молитвы, просила у Спасителя, предстоя пред престолом Господа нашего Иисуса Христа, чтобы укрепились наши сердца в вере. – сказал митрополит Пантелеимон

ИСТОЧНИК KP.RU